المركزية- استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يرافقه رئيس دائرة المعلومات في الأمن العام العميد جوني صيصه، في حضور بسام عفيفي.

وتم التداول في الأوضاع العامة، واطلع اللواء شقير المفتي دريان على المشاريع والرؤية والمكننة التي تقوم بها مديرية الأمن العام بالإضافة الى تنظيم النزوح السوري في لبنان والإجراءات الأمنية التي تقوم بها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لتسهيل معاملات اللبنانيين.



واستقبل المفتي دريان سفير لبنان الجديد في تركيا منير عانوتي، وتم البحث في الشؤون اللبنانية.

ومن الزوار : قنصل لبنان في واشنطن راوي حمدان.