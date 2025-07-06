تحدث المفتي عبد اللطيف دريان عن زيارته لسوريا ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع فقال: "ذهبنا إلى دمشق لأنّها بوابة العبور إلى عمقنا العربي وذهبنا إلى الإدارة الجديدة لنقول لهم سدد الله خطاكم في خدمة سوريا ونحن في لبنان مع خيارات الشعب السوري".

وأضاف دريان :نريد أطيب العلاقات مع سوريا وهي تُبنى بين دولة ودولة وهذا ما يقوم به الشرع والرئيس عون ولمست من الشرع محبة كبيرة للبنان وإرادة وتصميم على أن تكون العلاقات في أمتن روابطها.

وتابع :"مساجدنا في كلّ المناطق منارات للإيمان والعلم وهكذا يجب أن تكون وتبقى وأملي كبير أن نبعد السياسة عن أماكن العبادة".