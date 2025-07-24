Jul 24, 2025 10:49 AMClock
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المفتي دريان: الرئيس عون أكد حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم وإصراره على المضي به قدماً وهذا أمر مهمّ للحفاظ على استقرار وأمن لبنان

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