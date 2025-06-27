عقد في دار الفتوى - راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي وحضور العلماء.

في بداية اللقاء، أكد المفتي حجازي "أن دور السنة في لبنان هو البناء وليس التهميش والإلغاء، ولذلك تأتي الهجرة لتؤكد ضرورة المحافظة على الحقوق وعدم السماح بالتطاول علينا، لأننا أساسه وعماده"، مطالبا الرؤساء الثلاثة ب"تنفيذ اتفاق الطائف والدستور بحذافيره ولن نسكت عن حقنا بكل الوسائل المتاحة ضمن الأطر القانونية والدستورية".

وثمن موقف مفتي الجمهورية "الذي يعبر عن حقيقة الواقع اللبناني ومحاولات التطاول على حقوق السنة".

واعتبر حجازي "ان الهجرة النبوية رسالة للمغتربين للتعلق بوطنهم لبنان. فالإقصاء من مواقعهم وحقوقهم"، لافتا الى ان "<دار الفتوى تتابع دورها في توعية المجتمع بأحكام الإسلام في الأسرة والأحوال الشخصية، عبر سلسلة خطب جمعة، وسيتم التنسيق من اجل توعية المقبلين على الزواج".



وطالب المفتي حجازي ب"اغتنام العطلة الصيفية لإقامة الدورات الصيفية واستثمارها لتوعية شبابنا وفتياتنا"، مشيرا الى "انه دار الفتوى ستقيم احتفالها بالسنة الهجرية 1447 اليوم في مقرها بعد صلاة المغرب.