Jul 1, 2025 12:26 PMClock
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المعهد الأميركي لدراسات الحرب: الجيش الروسي يتقدم بوتيرة أسرع بأوكرانيا للشهر الثالث

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