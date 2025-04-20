أحيت الطوائف المسيحية ذكرى عيد الفصح المجيد، فأقيمت القداديس في كنائس بعلبك والبقاع الشمالي.

وترأس راعي أبرشية بعلبك والبقاع الشمالي المارونية المطران حنا رحمة قداس منتصف الليل في كنيسة مار بولس وباخوس في بلدة عينانا بحضور رئيس البلدية ميشال رحمة ورؤساء بلديات ومخاتير قرى دير الاحمر والجوار وفعاليات اجتماعية وحشد من المؤمنين.

وأكد المطران حنا رحمة، خلال إلقائه عظة القيامة، أنّ "القيامة تعزز شعورنا وتعمق ايماننا بحضور السيد المسيح لنكون شهود حقيقيين على القيامة بوضوح الايمان على خلاص لبنان من الانانيات، ليكون لبنان منارة على طريق الحق والحياة، ومن هذا المنطلق نؤمن بقيامة يسوع المسيح، وبأن لا احد يستطيع يغفر لبني البشر سوى سيد هذا الكون من الاطماع، فيهوذا الاسخريوطي عاش ثلاث سنوات مع ألسيد المسيح، وكان ينتظر منه ان يتغلب على الرومان، كي يعيش مجد مملكة داوود، ولم يستوعب ولو لمرة ولادة مملكة يسوع الروحانية بالانفتاح على الله".

