Apr 21, 2025 11:50 AMClock
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المطران حنا علوان يترأس القداس على نية فرنسا في بكركي بسبب وجود البطريرك الراعي في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية

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