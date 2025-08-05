المركزية - كرّم راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت السفير فادي زيادة، خلال حفل افتتاح دورة الغولف السنوية في الابرشية، حيث يلتقي ابناء الجالية اللبنانية في هذا "اليوم الذي يشكل ظاهرة لافتة لما ترمز اليه من روح تضامنية وتشاركية من أجل دعم مشاريع الابرشية الخيرية".

وقدم تابت للسفير زيادة وسام الشرف المذهب تقديرا للخدمات التي قدمها لأبناء الجالية اللبنانية خلال خدمته القنصلية في مونتريال بصفته قنصل لبنان العام، وكذلك طوال فترة توليه مهام السفارة اللبنانية في اوتاوا، وعدّد مزاياه، مقدرا له "تعاونه المثمر طوال فترة توليه المسؤولية القنصلية في مونتريال، وخلال الفترة التي تولى فيها مهام السفارة في اوتاوا"، متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

من جهته، شكر زيادة للمطران تابت "هذه اللفتة الكريمة"، وثمن "الجهود التي يبذلها في سبيل ابناء الجالية اللبنانية من خلال رعايته الابوية لأبرشية مار مارون"، متمنيا له "التوفيق في كل الخطوات، التي يقوم بها في سبيل تعزيز الوجود الاغترابي في كندا".

وكان الدكتور جوزف هيكل قد افتتح دورة الغولف السنوية بكلمة شدد فيها على "ما ترمز اليه هذه الخطوة لجهة تدعيم العلاقات التعاضدية بين ابناء الجالية وابرشيتهم".