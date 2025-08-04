في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت دعا راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت إلى الصلاة لراحة أنفس الضحايا، الذين سقطوا على مذبح الوطن، سائلًا الله أن يعطي أهاليهم نعمة الصبر والسلوان، وقال في هذه المناسبة الأليمة: "هذا التفجير لم يكن مجرد حادث عرضي. هو جريمة بحجم وطن وفي حق وطن بأكمله، ووصمة عار في جبين العدالة. فإذا لم يُحاسب المسؤولون عن هذا التفجير، فإن ما تبقى من ثقة بين المواطن ودولته سينهار كليًا، ولن تستقيم بالتالي أمور البلد".

وأضاف: "المطلوب أولًا وأخيرًا رفع يد الهيمنة السياسية عن القضاء لكي تعود العدالة أساسًا للملك. وعلى المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار إصدار قراره الظني، اليوم قبل الغد، حتى تعود الثقة إلى القضاء. ومتى عادت هذه الثقة نستطيع عنذاك أن نأمل خيرًا بإمكانية قيام دولة المؤسسات، وأن تسود العدالة الاجتماعية من جديد في لبنان، الذي سيبقى على رغم كل الظروف المعاكسة منارة الشرق".