احتفل النائب البطريركي على منطقة جونية المطران يوحنا رفيق الورشا بالذبيحة الالهيّة لمناسبة عيد سيّدة الآلام في دير ومأوى وبيت الراحة لراهبات سيدة الآلام في غدراس،في حضور حشد من الكهنة ورئيسة الدير الأم ماري دومينيك، والمدير مارك الحلو،، وراهبات الدير، ورئيس بلدية غدراس، والاداريّين والجسم الطبّي والتمريضي والعاملين في الدير والمتطوّعات والمقيمين المسنّين والمسنّات في الدير وأهاليهم وأصدقاء الرهبنة والدير .

اختار المطران الورشا نصّ الانجيل الذي"يذكرنا بتألّم أمّنا السيدة مريم العذراء لعذابات ابنها يسوع الملك، ومن ثمّ وقوفها والتلميذ الذي أحبّه(يوحنا) أمامه على الصليب، وتوصيته مريم بأنّ يوحنا هو ابنك من الآن فصاعداً، وطلبه من يوحنا أن مريم هي أمه."

وشرح المطران في عظته "عظمة الرسالة التي تتجسّد في الدير مع العجوز والمريض والمحتاج لعطف وابتسامة وكلمة، ويُترجم ذلك بمحبة وتضحية وعطاء".

إشارة إلى أن الرهبنة فرنسية أتت إلى لبنان عام ١٩٠٤ أي منذ ١٢١ عاماً، وأسّست ديراً للعجزة والمسنّين في فرن الشباك. عام ١٩٧٨ وبسبب الأحداث، انتقلت الراهبات الى غدراس في كسروان، حاملات رسالة الخدمة والمحبة والعطاء. ونتيجة قرار الرهبنة الأم، أصبحت ادارة بيوت العجزة التابعة لها مختلطة بين المرسلات والعلمانيين. ويعمل المدير ورئيسة الدير معاً بتجانس وتنسيق وتعاون وانسجام.

يستقبل الدير حالياً نحو ٧٠ انساناً يحتاجون إلى عناية ورعاية متنوّعة، سواء بشكل دائم أو لفترة زمنية محدّدة، وذلك بعد توسيع مروحة الخدمات الطبّية والعلاجيّة والصحيّة والنفسيّة(علاج فيزيائي، باركنسون، الزهايمر، العناية الملطّفة palliative care،....).

يضمّ الطاقم راهبات أجنبيّات ولبنانيات ومتطوّعات من فرنسا يخدمن مجّاناً، وأطباء معالجة صحّية وفيزيائيّين وعالمة نفس وممرّضات ومساعِدات ومساعدي ممرّضين واداريّين ومسؤولين عن النظافة والمطبخ.

يتوزّع المرضى والعجزة في أقسام مختلفة كلّ بحسب تشخيص حالته.

تحدّث في النهاية كلّ من المدير والمسؤولين عن الأقسام، وقدّموا تفاصيل عن النشاطات والمشاريع المستقبليّة.

وُزّعت دروعٌ تقديريّة، أحدُها لسيّدة تسعينيّة تلقى الرعاية في الدير، فما كان منها إلا أن قامت بخطى ثابتة، مصمّمة ومدركة لما تريد، وبادرت باتّجاه المطران الورشا وسلّمته الدرع وانحنت أمامه. لاقت هذه الخطوة اعجاب الحاضرين وتقديرهم وحماسهم.

في الختام، نخبُ المناسبة وكوكتيل.