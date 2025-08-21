Aug 21, 2025 9:00 AMClock
المطران ابراهيم غادر الى كندا ومنها إلى الولايات المتحدة

المركزية - غادر رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم لبنان إلى كندا ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة راعوية يلتقي خلالها، بحسب بيان، أبناء الجالية الزحلية والبقاعية والمغتربين اللبنانيين المقيمين هناك.

ومن المقرر أن يترأس المطران ابراهيم قداساً احتفالياً ظهر الأحد 24 آب في كاتدرائية المخلص في مونتريال ويلتقي المؤمنين في عدد من الرعايا، كما سيعقد لقاءات روحية واجتماعية مع شخصيات ومسؤولين في كندا والولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز الروابط بين الكنيسة الأم في لبنان وأبنائها في بلاد الانتشار.

