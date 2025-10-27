استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم في مطرانية سيدة النجاة ، سفيرة جمهورية بولندا في لبنان الدكتورة ألكسندرا بوغوفسكا-ماكايب، في زيارتها الأولى الى مدينة زحلة، في حضور النائب الأسقفي العام ألأرشمندريت ايلي معلوف، الأرشمندريت عبدالله عاصي، الآباء طوني رزق وطوني الفحل، رئيس بلدية ستورا ميشال مطران، رئيس بلدية قاع الريم غسان صليبا، مدير عام مستشفى تل شيحا الدكتور مروان خاطر، الدكتور غسان معلوف، الدكتور فادي عاصي، المهندس غازي غصن، الدكتور عبدالله فيكاني، فيليب سيدي، هشام دواليبي، المستشار جورج جريدي والمحامي طارق الغريب.

وتم في خلال الزيارة، وفق بيان المطرانية، عرض الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين،واستمعت السفيرة من سيادة المطران ابراهيم الى لمحة تاريخية عن نشوء الأبرشية والدور الريادي الذي لعبته على الصعيدين الوطني والمحلي، كما جرى التطرّق إلى سبل تعزيز التعاون بين الأبرشية والمؤسسات البولندية، وفتح آفاق لمشاريع مشتركة في المجالات التربوية والإنسانية والثقافية.

وأعربت السفيرة عن تقديرها "للدور الذي تقوم به الكنيسة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الحوار والتضامن، مؤكّدة وقوف بولندا إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للشعب اللبناني".

من جهته، شكر المطران إبراهيم للسفيرة زيارتها، مثنيًا على "العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين"، ومشددا على "أهمية استمرار التعاون لما فيه خير الإنسان وكرامته" .

وجالت السفيرة البولندية والمطران ابراهيم والحضور في ارجاء المطرانية، وزارت كابيلا وكاتدرائية سيدة النجاة والمتحف الملكي في المطرانية مبدية اعجابها بما شاهدت من تاريخ محفوظ بأمانة ودقة.

وفي ختام الزيارة ، تم تبادل الهدايا التذكارية.