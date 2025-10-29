استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم النائب جورج عقيص، في زيارة تهنئة بعودته الى لبنان بالسلامة، تناولت الأوضاع العامة في البلاد.

تم خلال اللقاء، بحسب بيان للمطرانية، بحث في "التحديات الوطنية والمعيشية التي يواجهها اللبنانيون، وسبل تعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الضاغطة، بالاضافة إلى التشديد على أهمية تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والحفاظ على الاستقرار العام".

شدد المطران إبراهيم على "دور المسؤولين في مواكبة حاجات الناس والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدا "ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع لتخفيف المعاناة عن المواطنين".



بدوره، أثنى النائب عقيص على "الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مطرانية سيدة النجاة"، مؤكدا" استعداده الدائم للتعاون بما يخدم المصلحة العامة".