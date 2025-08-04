Aug 4, 2025 1:42 PMClock
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المصري: النقابة واجهت الفاجعة بالعلم والإرادة ومنحت صوتها للضحايا وتقدّمت بصفتها ممثّلة عن الضحايا ومكتب الإدّعاء في النقابة وجد مركزاً للحراك القانوني

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