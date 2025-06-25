Jun 25, 2025 3:55 PMClock
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"المستقبل" ينفي ما نشرته "الأخبار" جملة وتفصيلاً

المركزية - صدر عن هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي: "لا يمر يوم من دون أخبار تحاول الاصطياد والاجتهاد في إجراءات إدارية يقوم بها "تيار المستقبل"، وآخرها ما نشرته جريدة "الأخبار" اليوم بعنوان "المستقبل" يقفل "سبيرز" جزئياً".

يهم "تيار المستقبل" نفي ما تضمنه خبر "الأخبار" جملة وتفصيلاً، ومعه كل الأخبار المماثلة،  والتأكيد أنه مستمر بعمله مركزياً في مقره في "سبيرز" كالمعتاد، وهذا المقر لا يُقفل، ولا حتى جزئياً، ولكل من يروج لخلاف ذلك نقول:"خيطوا بغير مسلة"، وشفاكم الله من متلازمة "إقفالات المستقبل".

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