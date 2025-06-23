Jun 23, 2025 9:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المستشار السياسي للرئيس الإماراتي: دعوة سموتريتش لتمويل حرب إسرائيل على إيران وقاحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o