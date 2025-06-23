Jun 23, 2025 1:06 PMClock
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المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: نجدد موقف الإمارات الداعي إلى معالجة قضايا المنطقة بالحكمة والعقل ومن خلال المسار الدبلوماسي

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