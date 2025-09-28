Sep 28, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش يؤكد أن أولوية تحركات الدبلوماسية الإماراتية في الأمم المتحدة انصبت على مواجهة خطط ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية ووقف حرب غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o