Apr 7, 2025 9:26 PMClock
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المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يدعو الدول إلى التفاوض مع ترمب حول الرسوم الجمركية

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