2:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المستشار الألماني: يمكن لأوكرانيا الاعتماد على تضامننا الراسخ بينما نعمل لتحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o