Jul 18, 2025 7:13 PMClock
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المستشار الألماني: قطر تعد شريكاّ استراتيجياّ وموثوقاّ به في المنطقة وأنا ممتن لأمير قطر على هذا الدعم القيم

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