Jul 10, 2025 3:17 PMClock
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المستشار الألماني: حجم الضرر نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا يقدر بـ500 مليار يورو

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