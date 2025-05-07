May 7, 2025 2:18 PMClock
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المستشار الألماني: بإمكان أوكرانيا الاستمرار في الاعتماد على الدعم الألماني والفرنسي

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