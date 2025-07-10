Jul 10, 2025 3:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المستشار الألماني: أصول الحكومة الروسية ستبقى مجمّدة وتستخدم كضمانات لقروض لأوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o