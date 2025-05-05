May 5, 2025 12:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بجهود البحث عن الحقيقة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o