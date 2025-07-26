التقى المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" حسين خليل النائب السابق طلال أرسلان، في دارته في خلدة، حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ولبنان وسوريا.

وبحسب بيان من الحزب، توقف الطرفان عند الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء، حيث أكدا حق كل المكونات السورية في أن تكون محمية في بلادها وشريكة في الحكم وإدارة البلد.

كما استنكرا "الأعمال الاجرامية الشنيعة والقتل المروع في السويداء وجوارها الذي يُغذي روح الفتنة والتناحر في المنطقة، ولا يخدم إلا المخطط الصهيوني العدواني".

واستنكر الطرفان "الاعتداءات الإسرائيلية الاجرامية اليومية على لبنان، ارضاً وشعباً ومنشآت، مطالبين الدولة اللبنانية بجميع أركانها بالقيام بكل ما يلزم داخلياً وخارجياً لِوضع حد لهذه الأفعال الاجرامية".

وقد دان الطرفان "العدوان الصهيوني الغادر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة، وسياسة التجويع القاتل، في أبشع مجزرة ترتكب في هذا القرن بِهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه".