شكر تجمّع المستأجرين القدامى في بيان، "كل النواب الذين تبنّوا وناصروا قضيتهم وتقدموا باقتراح قانون معجل مكرر لتعليق العمل بقانون الايجارات رقم ١ الصادر بتاريخ 3/4/2025 الذي يلحق أذى بالغاً بمستأجري الاماكن غير السكنية، ما يحتّم العمل على تعليق العمل به لحين اقرار تعديلات عليه بما يضمن العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر".

وأعلن ان "العديد من الكتل والنواب المستقلين اعلنوا استعدادهم للتوقيع على اقتراح القانون المذكور اعلاه نظرا لتراكم المخالفات والشوائب التي تعتريه". كما دعا "جميع النواب، أفراداً وكتلاً، للانضمام إلى المشاركة في الجلسة التشريعية والتصويت على الاقتراح لتعليق العمل بالقانون كما والانضمام الى جهود تعديل القانون بصيغته الحاضرة".