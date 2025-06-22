Jun 22, 2025 1:20 PMClock
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المساعد السياسي لمحافظ قم: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة "فوردو" والهجوم الأميركي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص

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