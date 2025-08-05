Aug 5, 2025 12:49 PMClock
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المركزية- وزراء القوات سيركزون في جلسة مجلس الوزراء على بندي: ضرورة حل التنظيمات غير الشرعية اللبنانية والفلسطينية ، والمدة الزمنية واقصاها 31 كانون الاول لينفذ القرار ضمنها.

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