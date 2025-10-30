12:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المركزية- اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء امس لبحث قانون الانتخاب ستجتمع مطلع الاسبوع المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o