المركزية- السفير الفلسطيني الجديد في لبنان محمد الاسعد يصل الى لبنان الاحد المقبل على ان يبدا البحث بملف السلاح الفلسطيني فوراً

