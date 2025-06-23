Jun 23, 2025 3:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المركزية- الرئيس سلام يجتمع غدا مع امير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ويعود مساء الى بيروت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o