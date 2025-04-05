Apr 5, 2025 7:46 PMClock
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"المركزية": المبعوثة الأميركية أشادت بأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأكدت ترحيبها بالإجراءات المتخذة في مطار بيروت لضمان سلامة الطيران ومنع التهريب

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