Apr 5, 2025 7:48 PMClock
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"المركزية": أورتاغوس أكدت على أهمية استكمال الجيش اللبناني للإجراءات التي يقوم بها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل في الجنوب وعلى أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتثبيت الاستقرار

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