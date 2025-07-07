Jul 7, 2025 6:05 PMClock
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المركزيةـ باراك قال خلال لقاءاته مع المسؤولين انه لا يمكن ان يجزم بأن اسرائيل لن تتولى نزع سلاح الحزب بنفسها بالقوة ان لم تنزعه السلطة اللبنانية

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