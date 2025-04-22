Apr 22, 2025 7:12 PMClock
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المركزيةـ السفير الايراني تبلغ استدعاءه من قبل وزير الخارجية يوسف رجي والعمل جار على تحديد الموعد

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