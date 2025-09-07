رأى الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة، مؤكّدًا أنّ "الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء وخطة قائد الجيش تشكّل خريطة طريق متماسكة لإنقاذ الوطن والحفاظ على صيغة العيش الواحد ومسيرة السلم الأهلي".

المرعبي، الذي زار برفقة نجله النائب السابق طارق المرعبي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه، بحث مع الحجار في أوضاع لبنان عمومًا وعكار خصوصًا.

ونوّه المرعبي بالدينامية التي يتمتّع بها الوزير الحجار ومتابعته الدائمة للشؤون الأمنية والإدارية، مشدّدًا أمامه على ضرورة إيلاء محافظة عكار كل الاهتمام، سواء عبر دعم البلديات والدوائر الإدارية، أو من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز حضورها ودورها في المنطقة.

وكان المرعبي التقى في دارته في بلدة عيون الغزلان في عكار، حشدا من الفاعليات والهيئات التي بحثت معه بامور خدماتية وانمائية.