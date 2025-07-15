Jul 15, 2025 6:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المرصد: مقتل 19 مدنيا درزيا برصاص قوات الأمن السورية في السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o