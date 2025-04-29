Apr 29, 2025 10:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المرصد السوري: 4 قتلى على الأقل خلال اشتباكات بين عناصر أمن ومسلحين دروز قرب دمشق

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o