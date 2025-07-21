Jul 21, 2025 7:32 PMClock
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المرصد السوري: 1265 قتيلا حصيلة جديدة لأعمال العنف في السويداء جنوبي سوريا

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