Jul 24, 2025 9:31 PMClock
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المرصد السوري: 12 قتيلا وأكثر من 100 مصاب جراء انفجارات داخل مستودع اسلحة للحزب التركستاني الإسلامي في الفوعة

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