Jul 5, 2025 8:23 AMClock
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المرصد السوري: مقتل شاب جراء استهدافه برصاص مباشر من قبل مسلحين مجهولين في دير الزور

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