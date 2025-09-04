Sep 4, 2025 4:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المرصد السوري: لم ترد بعد معلومات مؤكدة عن ضحايا من جراء استهداف السيارة على طريق حلب الدولي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o