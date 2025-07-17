Jul 17, 2025 9:48 AMClock
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المرصد السوري لسكاي نيوز عربية: الفصائل الدرزية تمسك الملف الأمني في السويداء بعد انسحاب كل القوات السورية منها

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