Aug 3, 2025 5:28 PMClock
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المرصد السوري لحقوق الانسان: القوات الحكومية تسيطر على تل حديد في السويداء مجدداً ونحو 13 قتيلاً وجريحاً من الأمن العام

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