Jul 15, 2025 10:58 PMClock
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المرصد السوري لحقوق الإنسان: أقدم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية اليوم على تنفيذ إعدامات ميدانية طالت 12 مدنياً دزرياً في السويداء

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