Apr 30, 2025 10:09 AMClock
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المرصد السوري: قتيلان على الأقل في اشتباكات ذات خلفية طائفية في بلدة قرب دمشق

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