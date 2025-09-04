آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Sep 4, 2025 5:28 PM
أبرز الأحداث
المرصد السوري: غارة جوية للتحالف الدولي تقتل شخصين على طريق مطار حلب الدولي
إخترنا لك
السفير الأميركي في إسرائيل: الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل عدم...
2025-09-05 15:32:14
أبرز الأحداث
وزير الصحة ركان ناصر الدين أثناء دخوله إلى الجلسة: كلّو خير
2025-09-05 15:27:43
أبرز الأحداث
بدء جلسة الحكومة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي
2025-09-05 15:22:00
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
السفير الأميركي في إسرائيل: الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل عدم فرض السيادة بالضفة ولن تملي عليها ما تفعل
وزير الصحة ركان ناصر الدين أثناء دخوله إلى الجلسة: كلّو خير
بدء جلسة الحكومة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي
وصول وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى قصر بعبدا
بدء جلسة مجلس الوزراء
مصادر أميركية معنية بملف التفاوض: خطة الجيش بجدول زمني يمتدّ لـ١٥ شهراً لسحب سلاح "حزب الله" مهلة طويلة جداً لا يُمكن القبول بها
جلسة حكومية في بعبدا بحضور قائد الجيش والوزراء الشيعة.. واجتماع بين عون وسلام
وصول قائد الجيش رودولف هيكل إلى قصر بعبدا
الحاج شكر لرسامني استكمال ملفات تأهيل وصيانة طرقات المتن
وصول وزراء الثنائي باستثناء وزير الصحة ركان ناصر الدين
اجتماع يُعقد في هذه الأثناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
"كفى كوارث على طرقات لبنان".. محاضرة من تنظيم "اليازا"
دوليات
تلميذ يطعن معلمته بسكين داخل الصف في المانيا
صحة
نقاش علمي حول الإنتان والإدارة السليمة للمضادات الحيوية
كركي يدعو إلى وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي 2025-2030
نقابة مستوردي الأدوية: لتحقيق رسمي لا تضخيم إعلامي
السكري من النوع الثاني.. خطِر على معظم أعضاء الجسم
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
آخر الأخبار
3:32 PM
السفير الأميركي في إسرائيل: الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل عدم فرض السيادة بالضفة ولن تملي عليها ما تفعل
3:27 PM
وزير الصحة ركان ناصر الدين أثناء دخوله إلى الجلسة: كلّو خير
3:22 PM
بدء جلسة الحكومة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي
3:14 PM
وصول وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى قصر بعبدا
3:05 PM
بدء جلسة مجلس الوزراء
3:04 PM
مصادر أميركية معنية بملف التفاوض: خطة الجيش بجدول زمني يمتدّ لـ١٥ شهراً لسحب سلاح "حزب الله" مهلة طويلة جداً لا يُمكن القبول بها
3:00 PM
جلسة حكومية في بعبدا بحضور قائد الجيش والوزراء الشيعة.. واجتماع بين عون وسلام
2:59 PM
وصول قائد الجيش رودولف هيكل إلى قصر بعبدا
2:58 PM
الحاج شكر لرسامني استكمال ملفات تأهيل وصيانة طرقات المتن
2:55 PM
وصول وزراء الثنائي باستثناء وزير الصحة ركان ناصر الدين
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
3:00 PM
جلسة حكومية في بعبدا بحضور قائد الجيش والو...
أخبار محلية
2:44 PM
جولة أفق بين عون والكاظمي
أخبار محلية
2:42 PM
بري يلتقي وفداً من هيئة أبناء العرقوب ويتس...
أخبار محلية
12:47 PM
واقع القطاع الصحي بين سلام ونقابة الاطباء
أخبار محلية
12:29 PM
أجواء ايجابية تحيط بالجلسة.. وقرار الحرب خ...
أخبار محلية
12:07 PM
بهاء الحريري من دار الفتوى: عودتي نهائية و...
عدل وأمن
10:52 AM
الجيش اللبناني يرفع جهوزيته إلى 75%
خاص
12:23 PM
حماس تتجاوب ونتنياهو يتشدد: الوسطاء يتحركو...
خاص
11:16 AM
من "صدّع" الوحدة الوطنية.. الحكومة ام الحزب؟!
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o