Jul 17, 2025 9:44 AMClock
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المرصد السوري: عقب انسحاب قوات الحكومة السورية انتشار الفصائل المسلحة المحلية في محافظة السويداء

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