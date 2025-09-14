2:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المرصد السوري: توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة ومداهمة عدد من المنازل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o